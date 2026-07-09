Venerdì si giocherà la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic, alle 14.30, nel secondo match del giorno. La partita si svolge all’All England Tennis Club, dopo la sfida tra Zverev e Fery.

Jannik Sinner in Semifinale a Wimbledon: Sfida con Novak Djokovic Le Semifinali di Wimbledon 2025. Londra si prepara a vivere una giornata di grande tennis con le semifinali del prestigioso torneo di Wimbledon, che si svolge presso l’All England Tennis Club. Sotto il sole estivo, i migliori tennisti del mondo si sfideranno sui campi in erba, e tra questi c’è il giovane talento italiano Jannik Sinner, campione in carica. La pubblicazione dell’ordine di gioco ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, pronti a seguire il match che promette emozioni forti. Sinner, in forma smagliante, tornerà in campo domani per affrontare il veterano serbo Novak Djokovic nel secondo incontro previsto sul Campo Centrale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Sinner sfida Djokovic a Wimbledon venerdì: secondo match dopo Zverev-Fery alle 14.30.

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Novak Djokovic v Jannik Sinner Condensed Match | Australian Open 2026 Semifinal

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