Sinner si sente male a un passo dalla vittoria e perde al secondo turno del Roland Garros | vince Cerundolo dopo oltre tre ore e mezza di gioco

Sinner ha accusato un malore a un passo dalla vittoria e ha perso al secondo turno del Roland Garros. Dopo aver vinto i primi due set in poco più di un’ora e aver raggiunto un vantaggio di 5-2 nel terzo, ha smesso di giocare e ha abbandonato il campo. Il suo avversario ha vinto il match con un risultato di oltre tre ore e mezza di gioco.

Sembrava stesse andando tutto liscio, con i primi due set vinti in poco più di un’ora e il parziale di 5-2 nel terzo. Poi però un malessere dovuto al caldo di Parigi ha intralciato la strada di Jannik Sinner, costringendolo ad arrendersi contro l’argentino Cerundolo al secondo turno del Roland Garros. L’azzurro ha anche interrotto la partita per farsi misurare la pressione negli spogliatoi: «Non mi sento bene, sento che ho il bisogno di vomitare», le parole dell’azzurro durante l’assistenza medica. Al rientro in campo la partita è stata però a tinte sudamericane, con Cerundolo a dominare ogni scambio. Nonostante la lotta strenue di Sinner, rimasto in campo anche se in evidente difficioltà fisica, è l’argentino alla fine a portare a casa il match dopo cinque set e più di 3 ore e 30 minuti di gioco (6-3, 6-2, 5-7, 1-6,. 🔗 Leggi su Open.online

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