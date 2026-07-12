Sinner a colloquio con i principi William e Kate | Jannik disinvolto dà un consiglio ai bambini

Jannik Sinner ha incontrato i principi William e Kate durante Wimbledon, scambiando battute sulle ombre in campo. Ha anche dato un breve consiglio ai bambini, Charlotte e George, coinvolti in una sessione di tennis. L'incontro è avvenuto dietro le quinte del torneo, con Sinner che si è mostrato disinvolto e sorridente. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell'incontro o sui contenuti delle conversazioni.

Sinner e i Reali dietro le quinte di Wimbledon: le battute sulle ombre in campo con il principe William e la lezione di tennis a Charlotte e George. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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