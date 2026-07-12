Jannik Sinner è diventato il decimo giocatore dell’era Open a confermarsi a Wimbledon e l’ottavo a vincere i Championships senza aver disputato tornei di preparazione sull’erba.

Jannik Sinner è diventato il decimo giocatore dell'era Open capace di confermarsi sull'erba di Wimbledon e l'ottavo a vincere i Championships senza aver disputato alcun torneo di preparazione sull'erba, come solo i più grandi sono riusciti a fare. Con la vittoria contro Sasha Zverev, poi, l’altoatesino raggiunge il simbolico traguardo delle 100 vittorie Slam, un club riservato a pochissimi campioni, dove svetta Nole Djokovic a quota 409. Dopo aver raggiunto quota 95 successi, diventando già il tennista italiano con più vittorie nei Major e superando definitivamente Nicola Pietrangeli, il numero uno del mondo ha varcato un'altra frontiera storica proprio sul palcoscenico più prestigioso del tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Gazzetta.it - Sinner, 10° giocatore a fare il bis di fila a Wimbledon. Tutti i suoi record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER-MOCHIZUKI: DOVE E QUANDO VEDERE GLI OTTAVI DI WIMBLEDON IN TV E STREAMING

Notizie e thread social correlati

Sinner, 10° giocatore a fare il bis consecutivo a Wimbledon. Tutti i suoi recordJannik Sinner è il decimo giocatore dell’era Open a confermarsi a Wimbledon e l’ottavo a vincere i Championships senza aver disputato tornei di...

L'azzurro va a caccia del bis a Wimbledon, contro il rivale che ha già battuto nove volte di fila. In palio non solo il titolo, ma un posto nella storia del tennis. Orario, dove vederla in chiaro e tutti i precedenti tra Sinner e Zverev ?Jannik Sinner sfida Alexander Zverev in finale a Wimbledon, in programma domenica 12 luglio 2026.

Temi più discussi: Jannik, la vittoria su Nole vale doppio: si è già qualificato per le Atp Finals di Torino; Sinner primo qualificato per le Nitto ATP Finals; Wimbledon, perché Sinner affronta uno Zverev diverso: Si vede, è un altro giocatore. Come può metterlo ancora ko; Jannik Sinner sperimenta una novità verso Djokovic: com’è andato l’allenamento a Wimbledon.

Il nostro Mondiale è #Wimbledon Il nostro campione del mondo è #Sinner per il quale ci vorrebbero davvero i caroselli per strada. Il numero 1 del mondo bissa la vittoria a Londra,cosa riuscita nella storia solo a altri 10 Campioni, piegando in 4 set un grande # x.com

Sinner, 10° giocatore a fare il bis consecutivo a Wimbledon. Tutti i suoi recordCon il trionfo londinese Jannik firma una lunga serie di record e di numeri impressionanti ... msn.com

Super Sinner è in finale a Wimbledon contro Zverev, Djokovic battuto in 3 set: le dichiarazioniIl numero 1 al mondo contende al 24 volte campione Slam l’ultimo atto del torneo. Sull’altro lato del tabellone, Zverev sfida Fery ... tuttosport.com

Musetti: 'Alcaraz gioca il tennis più bello, ma Sinner è impressionante' reddit