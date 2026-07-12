Sinner 10° giocatore a fare il bis consecutivo a Wimbledon Tutti i suoi record

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner è il decimo giocatore dell’era Open a confermarsi a Wimbledon e l’ottavo a vincere i Championships senza aver disputato tornei di preparazione sull’erba. Con questa vittoria, ha stabilito nuovi record in questa edizione del torneo.

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Jannik Sinner è diventato il decimo giocatore dell'era Open capace di confermarsi sull'erba di Wimbledon e l'ottavo a vincere i Championships senza aver disputato alcun torneo di preparazione sull'erba, come solo i più grandi sono riusciti a fare. Con la vittoria contro Sasha Zverev, poi, l’altoatesino raggiunge il simbolico traguardo delle 100 vittorie Slam, un club riservato a pochissimi campioni, dove svetta Nole Djokovic a quota 409. Dopo aver raggiunto quota 95 successi, diventando già il tennista italiano con più vittorie nei Major e superando definitivamente Nicola Pietrangeli, il numero uno del mondo ha varcato un'altra frontiera storica proprio sul palcoscenico più prestigioso del tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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