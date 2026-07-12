Jannik Sinner è il decimo giocatore dell’era Open a confermarsi a Wimbledon e l’ottavo a vincere i Championships senza aver disputato tornei di preparazione sull’erba. Con questa vittoria, ha stabilito nuovi record in questa edizione del torneo.

Jannik Sinner è diventato il decimo giocatore dell'era Open capace di confermarsi sull'erba di Wimbledon e l'ottavo a vincere i Championships senza aver disputato alcun torneo di preparazione sull'erba, come solo i più grandi sono riusciti a fare. Con la vittoria contro Sasha Zverev, poi, l’altoatesino raggiunge il simbolico traguardo delle 100 vittorie Slam, un club riservato a pochissimi campioni, dove svetta Nole Djokovic a quota 409. Dopo aver raggiunto quota 95 successi, diventando già il tennista italiano con più vittorie nei Major e superando definitivamente Nicola Pietrangeli, il numero uno del mondo ha varcato un'altra frontiera storica proprio sul palcoscenico più prestigioso del tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, 10° giocatore a fare il bis consecutivo a Wimbledon. Tutti i suoi record

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SINNER Può Fare STORIA: 5° M1000 Consecutivo! vs FILS (Campione Barcellona)

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Il nostro Mondiale è #Wimbledon Il nostro campione del mondo è #Sinner per il quale ci vorrebbero davvero i caroselli per strada. Il numero 1 del mondo bissa la vittoria a Londra,cosa riuscita nella storia solo a altri 10 Campioni, piegando in 4 set un grande # x.com

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