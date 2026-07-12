Jannik Sinner sfida Alexander Zverev in finale a Wimbledon, in programma domenica 12 luglio 2026. Il match assegna il titolo e si svolge dopo che Sinner ha eliminato Novak Djokovic in semifinale. Zverev ha già battuto Sinner nove volte consecutive. L'incontro sarà trasmesso in chiaro e rappresenta un'occasione per Sinner di conquistare il suo secondo titolo a Wimbledon. I precedenti tra i due giocatori indicano una serie di vittorie per Zverev.

J annik Sinner torna in campo oggi, domenica 12 luglio 2026, per la finale di Wimbledon contro il tedesco Alexander Zverev. Un match che vale il titolo e che arriva dopo un percorso di Sinner sempre più solido nel torneo sull’erba londinese, culminato nella netta vittoria in semifinale contro Novak Djokovic. Ecco l’orario e dove vedere la partita in chiaro in tv. Jannik Sinner e il sensore per la glicemia: la scelta hi-tech contro i cali di energia X Leggi anche › Wimbledon, il giorno della verità: oggi Sinner sfida la leggenda Djokovic. Orario e dove vederla in chiaro Jannik Sinner contro Alexander Zverev: la finale di Wimbledon. Da un lato il numero 1 del mondo e campione in carica, dall’altro il tedesco reduce dal trionfo al Roland Garros e da lunedì nuovo numero 2 del ranking ATP, in sorpasso su Alcaraz. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L'azzurro va a caccia del bis a Wimbledon, contro il rivale che ha già battuto nove volte di fila. In palio non solo il titolo, ma un posto nella storia del tennis. Orario, dove vederla in chiaro e tutti i precedenti tra Sinner e Zverev ?

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