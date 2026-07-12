di Massimo Cherubini Un ritorno al passato con " Cinema sotto le Stelle ", un appuntamento estivo per anni atteso da cittadini e turisti di Abbadia San Salvatore. Ora, dopo la sospensione per scelte di programma, il Comune lo ripropone proiettando i film nello splendido parco di " Casa Baiocchi ". Domani sera, ore 20.40, l’inaugurazione con l’intervento del sindaco Niccolò Volpini e dell’assessore alla cultura Francesca Mariottini (nella foto). Successivamente, alle ore 21.15, ci sarà la prima proiezione del film "Pecore sotto copertura". Il costo del biglietto d’ingresso per adulti è 6 euro. Ottanta posti a sedere sotto le stelle, in un’area fresca, e tranquilla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - S’inaugura: "Cinema sotto le stelle"

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South Park Mall Cinema 1 and 2 Shining a Light of the Past

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