Carpi si accende sotto le stelle torna la Notte Bianca e inaugura l' estate 2026

Notizia in breve

Nella notte di ieri, le strade di Carpi si sono animate con musica, luci e spettacoli, segnando il ritorno della Notte Bianca. La manifestazione ha coinvolto negozi aperti fino a tarda sera, artisti di strada e performance dal vivo, con una grande partecipazione di pubblico. Contestualmente, si è inaugurata ufficialmente la stagione estiva di LaCarpiEstate 2026, con un evento di apertura che ha previsto anche la presentazione del nuovo sito web dedicato alla programmazione.