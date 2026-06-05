Carpi si accende sotto le stelle torna la Notte Bianca e inaugura l' estate 2026
Nella notte di ieri, le strade di Carpi si sono animate con musica, luci e spettacoli, segnando il ritorno della Notte Bianca. La manifestazione ha coinvolto negozi aperti fino a tarda sera, artisti di strada e performance dal vivo, con una grande partecipazione di pubblico. Contestualmente, si è inaugurata ufficialmente la stagione estiva di LaCarpiEstate 2026, con un evento di apertura che ha previsto anche la presentazione del nuovo sito web dedicato alla programmazione.
La stagione de LaCarpiEstate 2026 prende il via sotto una veste completamente rinnovata. Quest'anno il cartellone estivo si presenta infatti con un'identità visiva unitaria e una nuova piattaforma digitale dedicata (visitcarpi.itlacarpiestate), dove cittadini e turisti possono consultare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook
Notizie e thread social correlati
Livorno si accende: il 16 luglio torna la Notte Bianca in centroIl 16 luglio, il centro di Livorno sarà protagonista di una serata speciale con la Notte Bianca.
Agazzano accende l'estate con “Piazze sotto le Stelle - Giovedì in Piazza”Da giovedì 11 giugno 2026, piazza Europa ad Agazzano ospiterà la prima edizione di “Piazze sotto le Stelle - Agazzano Giovedì in Piazza”, una...
Argomenti più discussi: CarpiEstate 2026, tornano Notte Bianca e Radio Bruno Estate; Guida al weekend: San Quirino sotto le stelle a Correggio con gli artisti di strada.
Sabato 6 giugno torna la Notte Bianca di Carpi e noi siamo pronti a farvi vivere una serata speciale! La grande novità? 059 Sotto le Stelle Per l’occasione porteremo tutta la magia all’aperto: tavoli esterni, atmosfera unica e posti anche nel parco di fronte facebook
La Notte Bianca apre la stagione estivaMusica, teatro, sport, cinema e letteratura: l’estate carpigiana si prepara a una stagione lunghissima - 4 mesi - e ricca, scandita dal nuovo slogan ‘Un alveare di eventi’. LaCarpiEstate 2026 si ... ilrestodelcarlino.it
Notte bianca, il centro si accende. Musica e shopping fino a mezzanotteSpettacoli e giochi per bambini grazie all’evento organizzato dalle attività commerciali con il patrocinio del Comune. ilrestodelcarlino.it