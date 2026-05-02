Il tennista italiano ha affrontato un calendario fitto di impegni nelle ultime settimane, partecipando a diversi tornei in breve tempo. Recentemente, un suo collaboratore ha commentato sulla condizione fisica di Sinner, affermando che il giocatore è un po’ stanco ma ogni giorno si sente in miglioramento. La serie di partite, intense e ravvicinate, ha richiesto un notevole sforzo da parte del protagonista, che continua a lavorare per recuperare energia.

Jannik Sinner e la gestione dei tanti incontri. Sono state settimane piuttosto intense per il tennista pusterese, impegnato in più tornei a stretto giro e con grande profitto. L’azzurro sta inanellando una serie impressionante di risultati, come dimostrato dalle vittorie a Indian Wells, Miami, Montecarlo e dal raggiungimento della finale nel Masters1000 di Madrid, torneo nel quale aveva sempre fatto tanta fatica. A questo proposito, tiene banco la modalità con la quale Jannik affronti le partite, specie rispetto alla “spesa energetica” richiesta. 22 partite (vinte) in 55 giorni è un dato incredibile, se si tiene conto della tipologia di eventi e dei rivali battuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Vagnozzi chiarisce sulla condizione di Sinner: “E’ un po’ stanco, ma ogni giorno migliora”

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