Un tennis player italiano si appresta a disputare la finale di un importante torneo internazionale contro un avversario tedesco, in una sfida che conclude un periodo di partite intense e di alto livello. Un suo coach ha commentato lo stato attuale del giocatore, affermando che si sente un po’ stanco, ma comunque pronto per l’impegno decisivo. La partita si svolgerà a Madrid, nel circuito Masters 1000.

Jannik Sinner si prepara a vivere un altro momento chiave della sua stagione con la finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev, una sfida che arriva al termine di settimane intense e di altissimo livello. A fare il punto sulle condizioni del numero uno italiano è il suo coach Simone Vagnozzi, che non nasconde un piccolo campanello d’allarme ma allo stesso tempo trasmette fiducia: “Jannik è un po’ stanco, ma sta migliorando ogni giorno”. Il percorso a Madrid, infatti, è stato impegnativo sia dal punto di vista fisico che mentale. Le condizioni particolari della capitale spagnola, con l’altitudine che favorisce un gioco più rapido e servizi più incisivi, hanno richiesto un grande dispendio di energie.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Jannik Sinner, la soffiata di Simone Vagnozzi: “È un po’ stanco, ma…”

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