silurata la premier zelensky riorganizza il governo e stringe i patti militari con gli usa

Il presidente ucraino ha annunciato un rimpasto di governo, con un'attenzione rinnovata agli accordi di difesa con gli alleati esteri. La decisione include anche un cambiamento di ruolo per l’attuale premier, che sarà sostituito. Questi provvedimenti fanno parte di una strategia politica rivista, senza dettagli specifici sui tempi o sui nomi coinvolti. La riorganizzazione mira a rafforzare la collaborazione militare e a rinnovare l’assetto governativo del paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi ha annunciato un rimpasto di governo per accompagnare un "cambiamento di strategia politica" le cui priorità saranno l'attuazione degli accordi di difesa con gli alleati dell'Ucraina e un cambio di ruolo per l'attuale premier. "In Ucraina inizieranno i cambiamenti di personale per garantire l'attuazione della nuova strategia politica", ha dichiarato Zelensky domenica in un comunicato stampa diffuso via social. Ecco cosa sappiamo sulla nuova direzione politica auspicata dal capo dello Stato ucraino. Zelensky ha espresso la sua "gratitudine" alla premier Yulia Svyrydenko e le ha offerto "l'opportunità di guidare un nuovo e importante settore delle relazioni con un partner chiave", senza fornire dettagli né indicare chi potrebbe sostituirla alla guida del governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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