a villafranca si parla di sicurezza idrogeologica

A Villafranca si discute delle condizioni di sicurezza legate alla stabilità del territorio del forese, che presenta diverse criticità strutturali. Le analisi indicano una certa fragilità del terreno, aggravata da eventi atmosferici intensi che hanno evidenziato problemi nelle infrastrutture di prevenzione. Le autorità stanno valutando interventi per migliorare la stabilità delle aree più vulnerabili, mentre i cittadini chiedono interventi concreti per tutelare la sicurezza pubblica.

Le criticità strutturali e la fragilità del territorio del forese, colpito duramente dalle alluvioni del 2015, 2019 e 2023, le ‘mancate’ opere lungo il fiume Montone e i canali del Consorzio di Bonifica, l’urgenza di mettere in sicurezza case e aziende, sono i motivi principali che hanno spinto un gruppo di residenti di Villafranca e San Martino in Villafranca di indire una riunione, aperta a tutti gli interessati, per questa sera alle 20.30 al Campo di volo di Villafranca in via XIII Novembre 115. L’incontro, dal titolo ‘ Sicurezza idrogeologica e azioni legali da intraprendere’, nasce dalla necessità "di passare dal ruolo di spettatori a quello di attori consapevoli – scrivono gli organizzatori –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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