A Lanciano sono stati destinati 5 milioni di euro per interventi sulle strade e sulla sicurezza idrogeologica. La somma sarà suddivisa tra diversi cantieri, ognuno dedicato a lavori specifici. Sono stati individuati cinque progetti strategici che riceveranno i fondi, ma al momento non sono stati comunicati i dettagli sulle modalità di ripartizione tra le diverse opere. La ripartizione dei fondi e le caratteristiche dei progetti sono ancora al centro di eventuali comunicazioni ufficiali.

? Domande chiave Quali sono i cinque progetti strategici che riceveranno i fondi?. Come verranno ripartiti i 5 milioni tra i vari cantieri?. Perché i 5 milioni stanziati non coprono tutto il rischio idrogeologico?. Chi deve curare le aree verdi private per evitare nuovi disagi?.? In Breve Assessori Bomba e Paolucci gestiscono fondi su tre annualità per cinque progetti strategici.. Erogazione prevede acconti dal 10% al 60% con aggiudicazione entro 23 mesi.. Interventi prioritari su via Garibaldi, Torre Marino, Santa Maria dei Mesi e Sant’Amato.. Costi emergenza maltempo aprile superano un milione di euro tra lavori e ambiente.. Il Comune di Lanciano riceve oggi, 20 maggio 2026, un finanziamento di 5 milioni di euro dai ministeri dell’Interno e delle Finanze per la messa in sicurezza di strade, edifici e aree a rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lanciano: 5 milioni per strade e sicurezza idrogeologica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

A Lanciano cinque milioni di euro per mettere in sicurezza strade e aree dissestateLa città di Lanciano ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro dai ministeri dell’Interno e delle Finanze per la messa in sicurezza di...

Santa Marinella, oltre 6 milioni per scuole e sicurezza idrogeologicaSanta Marinella, 19 maggio 2026 – Un pacchetto di opere pubbliche da oltre 6 milioni di euro entra nella fase operativa a Santa Marinella.

SpaceX: Prova di lancio completata. Durante un conto alla rovescia simile a un volo, sono stati caricati per la prima volta oltre 5.000 tonnellate metriche (più di 11 milioni di libbre) di propellente sui veicoli Starship e Super Heavy V3 completamente impilati reddit

A Lanciano cinque milioni di euro per mettere in sicurezza strade e aree dissestateIl Comune ha ottenuto un finanziamento ministeriale per cinque diversi progetti. Sul fronte maltempo, l'emergenza di aprile presenta il conto: oltre un milione di euro di somma urgenza e 60 milioni di ... chietitoday.it

Lanciano: il Comune incassa finanziamento da 5 milioni di euroI ministeri dell'Interno e delle Finanze concedono al Comune di Lanciano un finanziamento da cinque milioni per interventi sul territorio ... rete8.it