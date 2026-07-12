Il Comune ha affidato uno studio sui fondali per prolungare la banchina del molo Pilarella a Porto Santo Stefano. L’obiettivo è aumentare la sicurezza dell’area attraverso l’estensione del molo e del moletto esistenti. La decisione riguarda la fase di progettazione e analisi tecnica necessaria per realizzare l’intervento. Nessuna data o dettaglio sulle tempistiche è stata comunicata.

Il Comune compie un nuovo passo verso il progetto di messa in sicurezza dell’area della Pilarella a Porto Santo Stefano, tramite la costruzione di un molo che vada ad allungare la banchina e il moletto già presenti. È stato affidato alla società grossetana Oikos Engineering Srl il servizio di rilievi batimetrici, geofisici e ispettivi in ambito marittimo, per un importo di 45mila euro. L’incarico riguarda la raccolta dei dati tecnici necessari per conoscere la conformazione dei fondali e verificare lo stato delle opere marittime esistenti. Informazioni indispensabili per sviluppare il progetto definitivo dell’intervento di messa in sicurezza dello specchio acqueo e del piazzale retrostante il molo della Pilarella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza del molo Pilarella. Affidato lo studio dei fondali per allungare la banchina

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