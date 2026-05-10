Il litio dai vapori della geotermia La Toscana accelera | c’è il piano Ecco lo studio affidato ad Arpat

In Toscana, si apre una nuova fase per l’estrazione del litio, con un piano sviluppato dall’agenzia regionale per la protezione ambientale. L’assessore all’ambiente ha annunciato che l’obiettivo è estrarre il metallo dai vapori e dalle acque sotterranee, puntando a integrare questa attività nel settore della sostenibilità regionale. È stato avviato uno studio specifico per valutare le modalità e le implicazioni di questa operazione.

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