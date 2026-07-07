Ciclovia Focene-Fregene nuovo passo avanti | affidato lo studio ambientale

È stato affidato lo studio ambientale per la realizzazione della ciclovia che collegherà Focene e Fregene. Questa fase riguarda il tratto di collegamento ciclopedonale tra le due località.

Fiumicino, 7 luglio 2026 – Nuovo passaggio amministrativo per il progetto della Ciclovia Tirrenica nel tratto di collegamento ciclopedonale tra Focene e Fregene. Il Comune di Fiumicino ha affidato allo Studio Naturalistico Hyla S.r.l. l’incarico di supporto al gruppo di progettazione per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale, la cosiddetta VIncA di livello II, necessaria per proseguire l’iter autorizzativo dell’opera. L’affidamento riguarda il progetto del collegamento ciclopedonale Focene-Fregene, articolato in lotto nord, lotto sud, lotto mare e lotto Mare Nostrum, in località Focene e Fregene. L’incarico è stato formalizzato con determinazione dell’Area Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Fiumicino, pubblicata all’albo pretorio il 7 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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