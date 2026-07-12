Sicurezza a Ladispoli Grando in pressing sul Prefetto | Tolleranza zero contro degrado e illegalità

Il sindaco di Ladispoli ha convocato un incontro operativo con le forze dell’ordine per aumentare i controlli e migliorare la sicurezza durante l’estate. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le forze di polizia e intensificare le attività di controllo nel territorio. La richiesta è di adottare una tolleranza zero contro degrado e illegalità, in particolare nel periodo estivo.

Ladispoli, 12 luglio 2026 – Un maggiore coordinamento tra le Forze dell’ordine e un rafforzamento dei controlli durante il periodo estivo. Sono questi gli obiettivi dell’incontro operativo convocato dal sindaco Alessandro Grando per fare il punto sulla sicurezza del territorio. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della Polizia di Stato, dell’ Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia locale. Controlli nelle zone della movida. Nel corso della riunione sono state affrontate in particolare le questioni legate alla sicurezza urbana, alla gestione della... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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