Giro di vite a Ostia e Fiumicino | stretta contro degrado e illegalità 8 arresti

Nella giornata del 7 maggio, i carabinieri della Compagnia di Ostia hanno condotto un'operazione di controllo straordinario del territorio che ha portato all’arresto di otto persone. L’intervento ha coinvolto sia Ostia che Fiumicino e ha visto l’impiego di forze dell’ordine in numerosi punti chiave delle due zone. L’obiettivo era contrastare il degrado e l’illegalità che si verificano nelle aree interessate.

Fiumicino, 7 maggio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno attuato un capillare servizio coordinato di controllo straordinario del territorio. L’operazione, focalizzata sul contrasto al degrado urbano e alla criminalità diffusa, ha interessato le aree di Fiumicino ( Isola Sacra, zona “Vele Rosse “) e Ostia (piazza Gasparri ), estendendosi alle zone limitrofe. L’attività è stata condotta con il supporto specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, delle Aliquote di Primo Intervento (API) della Compagnia Aeroporti di Roma e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare. Il bilancio dell’operazione è di 8 persone arrestate e 8 denunciate alla Procura della Repubblica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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