Sicurezza per la stagione estiva | tolleranza zero del prefetto su malamovida abusivismo e rave acquatici

Il prefetto di Lecce ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per stabilire misure contro malamovida, rave acquatici e attività abusive. La decisione prevede tolleranza zero per queste situazioni durante la stagione estiva. La riunione si è svolta questa mattina e ha coinvolto le forze dell’ordine e le autorità locali per definire le strategie operative da mettere in atto nei prossimi mesi.

LECCE – Il territorio si attrezza in vista dell’estate.Si è svolta in mattinata, presieduta dal prefetto di Lecce Natalino Manno, una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per definire le strategie e le linee operative per l'imminente stagione estiva. L’incontro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lamallari: Ta gëzosh! Provoje përsëri të bësh aventura

Notizie e thread social correlati

Cowboyland, la nuova stagione del parco divertimenti di Voghera riparte con gli show acquaticiÈ iniziata la stagione 2026 di Cowboyland, il parco divertimenti a tema western situato a Voghera.

Sicurezza e urne pulite: la stretta del prefetto su Agrigento e RiberaIl prefetto ha emesso un'ordinanza riguardante la sicurezza e la pulizia delle aree pubbliche nelle città di Agrigento e Ribera, con l’obiettivo di...

Temi più discussi: Rafforzamento dei controlli sulla riviera pescarese per la stagione estiva: sicurezza e legalità al centro dell’incontro in Prefettura; Bandiera Blu al Comune di Livorno anche per la stagione estiva 2026; Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 della Guardia Costiera di Porto Torres; Forte, incontro in Prefettura sulla sicurezza: maggiori controlli e ulteriori rinforzi per la stagione estiva.

Neve fuori stagione al Passo Cima Banche Intervento tempestivo di #Anas nel Bellunese: squadre al lavoro con sgombraneve e spargisale per garantire sicurezza e viabilità nonostante il maltempo improvviso. Circolazione progressivamente ripristinata x.com

Alla fine della partita, Zlatan Ibrahimovic si è affrettato a lasciare gli spalti verso il parcheggio scortato. Durante il breve tragitto, è stato accolto con critiche e rabbia da alcuni tifosi del Milan, delusi e arrabbiati per aver gettato via la stagione. reddit

Bari, riparte la stagione estiva: sicurezza, igiene e soccorso le priorità di Pane e PomodoroLa stagione balneare nella spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro quest’anno non partirà a singhiozzo. Il Comitato Cittadinanza Attiva ha incontrato ieri l’amministrazione comunale per definire le ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Regione autorizza 'scrapers' per Pesaro, 'in sicurezza stagione balneare'La Regione Marche mette in sicurezza la stagione balneare di Pesaro e traccia la rotta per il futuro. Grazie all'intervento diretto dell'ente, è stata autorizzata la procedura di scrapers nel pieno ... ansa.it