Siamo vittime della propaganda delle unghie expensive?

Perché ora il lusso si legge anche in punta di dita, nella non ostentazione, nell'atteggiamento nonchalant di chi non ha bisogno di dimostrare nulla per affermare il suo privilegio. Carolyn Bessette docet in Love Story. In questo modo, però, c'è un totale appiattimento dell'estetica e delle personalità, che inseguendo l'ideale di voler essere chic e di classe, di voler essere riconosciute in un'elite, rinuncia all'espressione di sé e alle tante sfaccettature, anche culturali ed etniche, che una manicure più creativa può rappresentare. E nulla contro le bare nails, o unghie naturali, personalmente ne sono una fautrice, preferenza che mi accomuna alla modaiola Carrie in Sex & the City, sulle cui unghie di smalto non si è mai vista l'ombra, dentro e fuori dal set. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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