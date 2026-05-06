Stagione che vai tendenza che trovi, e se nel corso dell’inverno sono state le unghie cioccolato a dettare le regole, ecco che questa primavera estate ci vuole tutte con una manicure più minimal, delicata, ricercata ma senza ostentazione, come le expensive nails, il trend quite luxury della primavera che dona alle mani un tocco chic e curato con il minimo sforzo possibile, ma con un risultato davvero eccezionale. Cosa sono le expensive nails. Ma di cosa si tratta esattamente e come si creano le expensive nails? Beh, partiamo innanzitutto col dire che questa manicure dalle vibes ricercate e raffinate è un nail art dal finish delicato, minimale, sobrio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cosa sono le expensive nails e come ricreare il trend quite luxury della primavera estate 2026

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