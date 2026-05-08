A Pisa celebrata la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi
Venerdì 8 maggio, a Pisa, si è svolta una cerimonia sul viale delle Piagge davanti al monumento realizzato dall’artista Dolfo. L’evento ha commemorato le vittime del terrorismo e delle stragi, in occasione della Giornata della memoria istituita con una legge apposita. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che si sono raccolti per ricordare le persone coinvolte in episodi di violenza.
Nella mattinata di venerdì 8 maggio, sul viale delle Piagge, davanti al monumento commemorativo realizzato dall'artista Dolfo, il Comune di Pisa ha celebrato la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, istituita con la legge n. 56 del 4 maggio 2007.La cerimonia.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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