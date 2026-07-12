Siamo tutti McDonald' s | storia d' Italia in un panino

Il 20 marzo 1986, quarant'anni e una decina di Big Mac fa, a piazza di Spagna c'era un'atmosfera a dir poco elettrica. Da una parte, su un palchetto, c'erano Claudio Villa, Valentino Garavani, Giorgio Bracardi, Renzo Arbore, Renato Nicolini, che distribuivano pasta al sugo e urlavano alla "Roma sfregiata" dentro certi microfoni gracchianti. Dall'altra parte una fila di ragazzini che arrivava fino a via Frattina aspettava, indifferente alla gazzarra dei vecchi scandalizzati. Che cosa aspettavano, quei ragazzini vestiti come vestivano i ragazzini negli anni Ottanta - e cioè Moncler e Naj Oleari? L'apertura del primo McDonald's in Italia, la... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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I fratelli McDonald: la storia oscura e dimenticata che nessuno vuole raccontare

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Argomenti più discussi: McDonald's chiuso dal questore per rissa e tafferugli, Pitta amareggiato: Per pochi stupidi, tutti pagano le conseguenze; Apre il McDonald’s di Almé: tutti i giorni dalle 8 alle 24; Le azioni McDonald's scendono di circa l'1,5% mentre le esclusioni dagli indici Russell alimentano nuove vendite; Il titolo McDonald's scivola leggermente mentre persiste la resistenza delle principali medie mobili: outlook settimanale.

Siamo tutti McDonald's: storia d'Italia in un paninoNel 1986 a Roma fu battaglia per il primo ristorante italiano. Oggi è il marchio più global che c’è ma è anche molto local ... ilgiornale.it