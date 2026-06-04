Una giovane creator musulmana ha risposto a un commento provocatorio sul suo modo di mangiare, affermando che in Italia ognuno è libero di scegliere cosa consumare, anche lei. La discussione si è concentrata su un panino con la porchetta, diventato il centro di una polemica nata a Roma. La ragazza ha ribadito il diritto di ognuno di mangiare dove e cosa desidera, senza restrizioni o giudizi.

Solo che poi quella porchetta gli è volata metaforicamente in faccia, quando al grido di «Roma è casa nostra», panino della discordia alla mano (che peraltro poi è stato abbandonato a terra con involucro e tutto), il creator si è trovato, con grande stupore, di fronte a una folla festante e pacifica, che non solo non ha raccolto la provocazione, ma non l'ha manco compresa. «Te lo offriamo noi, se vuoi, il panino con la porchetta», hanno detto alcuni, e nei toni non c'era nessuna ironia. Perché il pregiudizio è sempre frutto dell'ignoranza, e l'ignoranza è quella che vuole che i musulmani siano contrari a qualcuno che mangia un semplice panino con la porchetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Tasnim Ali, giovane creator musulmana, risponde al «provocatore» sul panino alla porchetta: «Siamo in Italia, ognuno è libero di mangiare quello che vuole, dove vuole. Anche io»

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