A Sansepolcro McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS insieme a Banco Alimentare della Toscana donano 50 pasti caldi a settimana

A Sansepolcro, tre organizzazioni collaborano per offrire 50 pasti caldi ogni settimana. McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Toscana uniscono le forze per distribuire pasti a persone in difficoltà. L’iniziativa, alla sua sesta edizione, mira anche a regalare un momento di sollievo e un sorriso a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. L’attenzione si concentra sulla cura della comunità locale e sul sostegno alle fasce più fragili.

Arezzo, 30 aprile 2026 – La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Sansepolcro, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Toscana donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. Nelle scorse settimane, sono stati 50 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie. Il ristorante McDonald’s di Sansepolcro in via Senese Aretina è stato coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro del ristorante si è occupato della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Caritas Interparrocchiale San Giovanni Evangelista di Sansepolcro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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