La finale di Wimbledon 2026 si svolgerà tra il tennista italiano e il giocatore tedesco. La partita si terrà sul campo centrale del torneo, con in palio il titolo di campione. Entrambi i partecipanti hanno superato le fasi precedenti del torneo, qualificandosi per la finale. La sfida è programmata per la giornata prevista, con orario ancora da definire. La finale sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive e online.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Tutti pronti per Sinner-Zverev: l'appuntamento è alle 17 (ore italiane) sul Centre Court, per l'attesissima finale di Wimbledon 2026. Jannik Sinner, dal canto suo, scende in campo con il titolo di vincitore in carica da difendere, e al contempo con tutto il desiderio di portarsi a casa il primo Slam dell'anno. La semifinale contro Novak Djokovic, d'altronde, ha messo in evidenza ancora una volta la disarmante precisione che il campione altoatesino è in grado di infondere al proprio gioco quando la forma fisica e mentale è ai massimi livelli, tanto nel servizio quanto nelle risposte da fondocampo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Sì, va in scena la grande finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev

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Linda Noskova makes her maiden Grand Slam Final! | Match Point | Wimbledon 2026

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