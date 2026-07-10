Quando si gioca Sinner-Zverev finale Wimbledon 2026 | orario canale tv streaming

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si terrà domenica 12 luglio alle 17:00 sui campi di Londra. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. Entrambi i giocatori si sfideranno per il titolo nel torneo di singolare maschile, che si svolge sulla storica erba britannica. L'incontro rappresenta il momento conclusivo del torneo, con i due atleti pronti a competere per il trofeo.

Jannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno nella finale di Wimbledon, che andrà in scena domenica 12 luglio alle ore 17.00 sui sacri prati londinesi. Sul Campo Centrale andrà in scena un vibrante testa a testa tra il fuoriclasse italiano e il tennista italiano: da una parte il numero 1 del mondo e dall’altra il numero 2 in pectore del ranking ATP. Il nostro portacolori sarà chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, mentre il teutonico cercherà la prima gioia dopo aver festeggiato al Roland Garros. Il 24enne altoatesino ha travolto il serbo Novak Djokovic in una semifinale a senso unico dopo non aver offerto un gioco spumeggiante nelle prime cinque partite disputate sull’erba più iconica e prestigiosa al mondo, mentre il 29enne teutonico ha annichilito in maniera perentoria la rivelazione britannica Arthur Ferry. 🔗 Leggi su Oasport.it

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