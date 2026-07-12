Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un documento che contiene annunci di propaganda politica, con riferimenti a una minaccia comunista. In vista delle elezioni di metà mandato, ha preparato un discorso incentrato su accuse di comunismo, evocando toni simili a quelli della politica maccartista. La campagna elettorale si sta concentrando su queste tematiche, con il leader che si appresta a lanciare nuove accuse pubbliche. La comunicazione include riferimenti a un progetto di narrazione storica divisa in due parti.

America oggi Il presidente americano scrive la sua Storia maccartista, in vista di un mid term in cui si prepara a lanciare accuse di comunismo America oggi Il presidente americano scrive la sua Storia maccartista, in vista di un mid term in cui si prepara a lanciare accuse di comunismo Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. A mezzanotte di venerdì negli Stati uniti è entrata in vigore il Road to Housing Act. Si tratta di un pacchetto legislativo di agevolazioni per la costruzione di nuove abitazioni, limiti alla speculazione immobiliare-finanziaria e incentivi per l’affitto che è passato con una larga maggioranza di 85-4 al Senato e 358-32 alla Camera. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilmanifesto.it - Si stampi la propaganda. La minaccia rossa nell’agenda di Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Biennale, l’UE minaccia la Venezia: “Useremo ogni leva contro la propagandaL’Unione Europea ha annunciato che potrebbe adottare strumenti economici per contrastare la propaganda legata alla Biennale di Venezia.

Scandalo Balogun: Trump chiama, la Fifa obbedisce. Il Mondiale piegato al telefono della Casa Bianca, la Uefa si ribella: “Oltrepassata la linea rossa”Donald Trump ha confermato di aver chiamato il presidente della Fifa per discutere del cartellino rosso assegnato a un attaccante americano.

Argomenti più discussi: Biografia di un mitomane: Rubio e l’ascesa politica per la candidatura 2028; Pier Silvio Berlusconi: Offeso da parole di Trump su Meloni, e su Vannacci: Fa propaganda, aspettiamo il programma; Trump torna a picconare la NATO e la Meloni - Il Controcanto - Rassegna stampa del 6 luglio 2026.

Peter Thiel marchia Papa Leone XIV 'Agente Comunista Cinese' per la sua posizione sulla regolamentazione dell'IA reddit