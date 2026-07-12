Si stampi la propaganda La minaccia rossa nell’agenda di Trump

Da ilmanifesto.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un documento che contiene annunci di propaganda politica, con riferimenti a una minaccia comunista. In vista delle elezioni di metà mandato, ha preparato un discorso incentrato su accuse di comunismo, evocando toni simili a quelli della politica maccartista. La campagna elettorale si sta concentrando su queste tematiche, con il leader che si appresta a lanciare nuove accuse pubbliche. La comunicazione include riferimenti a un progetto di narrazione storica divisa in due parti.

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