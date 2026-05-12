L’Unione Europea ha annunciato che potrebbe adottare strumenti economici per contrastare la propaganda legata alla Biennale di Venezia. La questione ha portato a un dibattito anche all’interno del governo italiano, dove si registrano posizioni divergenti sulla linea da seguire. La minaccia di azioni da parte dell’UE si unisce alle preoccupazioni riguardo alle modalità di comunicazione e di promozione dell’evento culturale, che si svolge in città.

? Domande chiave Quali strumenti economici userà l'UE per colpire la Biennale?. Perché il governo italiano è diviso sulla posizione di Giuli?. Come ha fatto la propaganda russa a infiltrarsi nell'evento?. Chi pagherà le conseguenze del blocco dei fondi comunitari?.? In Breve Vasiliki Kassianidou critica la posizione isolata del ministro italiano Alessandro Giuli a Bruxelles.. La Commissione valuta il blocco dei fondi comunitari per la Biennale di Venezia.. La condanna degli Stati membri segue le segnalazioni del Consiglio Cultura europeo.. L'azione politica mira a contrastare la propaganda russa durante l'evento veneziano.. A Bruxelles, il commissario europeo Glenn Micallef ha minacciato l’uso di ogni leva disponibile contro la Biennale di Venezia, dopo le segnalazioni di tentativi di propaganda russa durante l’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, l’UE minaccia la Venezia: “Useremo ogni leva contro la propaganda

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