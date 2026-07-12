Si schianta in moto sotto gli occhi della compagna | 42enne bresciano perde la vita in Trentino

Un uomo di 42 anni è morto in un incidente in moto avvenuto nella zona di Bezzecca, in provincia di Trento. Secondo quanto riferito, l'incidente si è verificato davanti alla compagna del motociclista. La vittima è stata soccorsa ma non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Bezzecca (Brescia), 12 luglio 2026 – Tragedia nella zona adiacente alla Valle di Ledro, in provincia di Trento, dove oggi si è registrata l’ennesima vittima bresciana delle strade. Si tratta di Renis Domi, 42 anni, residente a Concesio. L’uomo di origini albanesi, da anni in Italia, in Valle Trompia, era sulla sua motocicletta Yamaha quando si è scontrato con una Renault Clio. Alla guida c’era una donna di 67 anni residente in zona. https:www.ilgiorno.itsondriocronacaincidente-montagna-alpi-orobie-bema-passo-san-marco-wc89mxnh Dove si è verificato l’incidente . I due veicoli sono entrati in collisione lungo la strada che transita tra Bezzecca e Tiarno, in località Santa Lucia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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