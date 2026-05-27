Perde il controllo della moto in curva e finisce sotto a una Mercedes nel Bresciano | morto il 24enne Kevin Bonetti
Un giovane di 24 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto e finito sotto a una Mercedes. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 19, lungo la strada Sp469 a Capriolo, nel Bresciano. La moto si è schiantata contro il veicolo mentre il conducente tentava di affrontare una curva. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato niente da fare.
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio, intorno alle 19, a Capriolo, lungo la Sp469, la strada per Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. Inutili i soccorsi. In quella stessa curva hanno perso la vita numerose altre persone in passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
PERDE IL CONTROLLO IN CURVA E FINISCE SOTTO IL GUARDRAIL: MOTOCICLISTA IN FIN DI VITA | 28/03/2026
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