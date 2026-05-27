Perde il controllo della moto in curva e finisce sotto a una Mercedes nel Bresciano | morto il 24enne Kevin Bonetti

Notizia in breve

Un giovane di 24 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto e finito sotto a una Mercedes. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 19, lungo la strada Sp469 a Capriolo, nel Bresciano. La moto si è schiantata contro il veicolo mentre il conducente tentava di affrontare una curva. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato niente da fare.