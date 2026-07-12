I Carabinieri hanno donato un posizionatore per l’ecografia delle anche all’ambulatorio pediatrico e neonatale di un ospedale. Il dispositivo serve a migliorare il comfort dei neonati durante gli esami ecografici.

Passo in avanti per l’ambulatorio di ecografia pediatrica e neonatale dell’ospedale "Versilia" grazie al dispositivo donato dai Carabinieri. Si tratta di un posizionatore per l’ecografia delle anche che migliorerà il comfort dei neonati durante gli esami. Il dispositivo, donato dall’Associazione nazionale Carabinieri di Camaiore e dai Carabinieri della stazione di Lido di Camaiore, è stato consegnato nei giorni scorsi (nella foto) alla presenza del direttore della struttura Giovanni Suriano, della dottoressa Raffaella Monali in rappresentanza della direzione sanitaria del "Versilia" e del dottor Aureliano Fiorini, nuovo responsabile dell’ambulatorio di ecografia pediatrica e neonatale dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si rafforza l’ambulatorio di ecografia pediatrica. I Carabinieri hanno donato un posizionatore

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