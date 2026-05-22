L’Urologia di Baggiovara si rafforza e innova | arriva il manipolo da ecografia di ultima generazione

L’Urologia dell’Ospedale Civile di Baggiovara ha ricevuto un nuovo manipolo da ecografia di ultima generazione. La strumentazione permette di eseguire esami più precisi e dettagliati, migliorando le procedure diagnostiche e terapeutiche. La dotazione aggiornata si inserisce in un progetto di innovazione tecnologica avviato dall’unità, che mira a potenziare le capacità operative del reparto. La nuova apparecchiatura è stata consegnata di recente e sarà utilizzata nelle attività cliniche quotidiane dell’ambulatorio e del reparto.

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