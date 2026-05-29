Il Centro del Sonno del CPO di Ostia si rafforza con nuovo ambulatorio

Il Centro del Sonno del CPO di Ostia ha aperto un nuovo ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura dei disturbi del sonno. La struttura offre servizi specializzati per valutare e trattare problemi come l’insonnia e le apnee notturne. L’inaugurazione si è svolta oggi, con la presenza di personale medico e tecnici specializzati. L’obiettivo è ampliare l’assistenza per chi soffre di disturbi legati al sonno.

Ostia, 29 maggio 2026 – I disturbi del sonno rappresentano una delle condizioni più comuni nella popolazione generale e possono influire profondamente sul benessere psicofisico della persona. Ne soffre circa 1 italiano su 4. A essere colpite maggiormente sono le donne, che rappresentano oltre il 60% delle richieste di esami. Il 6% del totale dei pazienti lamenta una insonnia cronica, ovvero difficoltà a dormire almeno tre giorni a settimana. All’interno del CPO di Ostia, dove si trova il Centro del Sonno, grazie anche al supporto dei tecnici di neurofisiopatologia, nel primo quadrimestre del 2026 sono state superate le 200 polisonnografie.... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Asl Roma 3, nuovo ambulatorio del sonno al Cpo di Ostia: 200 polisonnografie in quattro mesiUn nuovo ambulatorio del sonno è stato inaugurato presso il Cpo di Ostia, parte dell’Asl Roma 3.

Ostia, attivato al Grassi nuovo ambulatorio per la terapia del doloreA Ostia è stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato alla terapia del dolore presso il centro sanitario di via Grassi.

Temi più discussi: App che favoriscono il sonno, in quali casi sono utili?; Dimentica le 8 ore di sonno: il dettaglio mattutino che rivela se hai riposato davvero; Lavoro, Fiori (INAIL): Controllo del sonno è prevenzione contro incidenti sul lavoro; Sonno non-REM e scorie cerebrali: perché dormire bene protegge il cervello.

#scattidicrusca La Stanza della Guardia, al centro della Villa di Castello. Sul soffitto di questa stanza campeggia un affresco che rappresenta La Vigilanza e il Sonno, affidato al Volterrano, tra i più importanti pittori del Seicento fiorentino. accademiadellacru x.com

Evoluzione del sonno reddit

ASL Roma 3; Il Centro del Sonno del CPO di Ostia si rafforza con nuovo ambulatorioROMA – I disturbi del sonno rappresentano una delle condizioni più comuni nella popolazione generale e possono influire profondamente sul benessere psicofisico della persona. Ne soffre circa 1 italian ... online-news.it

A Roma il workshop Sogni d'Oro sull'importanza del sonnoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net