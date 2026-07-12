si permetta agli autisti di indossare i bermuda

Il sindacato Orsa ha chiesto all’azienda di trasporto pubblico di consentire agli autisti di indossare pantaloncini corti durante i turni. La richiesta riguarda specificamente gli autisti di Seta, società che gestisce il servizio. La richiesta è stata presentata attraverso un appello diretto all’azienda, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di questa richiesta. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dall’azienda riguardo alla proposta.

"Si permetta agli autisti di Seta di indossare i pantaloncini corti durante i loro turni". A lanciare l’accorato appello all’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale è il sindacato Orsa. "Con il consolidarsi delle ondate di calore estive, la gestione del microclima a bordo dei mezzi pubblici e nei turni di servizio è diventata a tutti gli effetti un’emergenza che impatta sulla salute, sulla sicurezza e sulla dignità dei lavoratori del comparto. Per queste ragioni vogliamo lanciare la proposta di una svolta nel regolamento aziendale, suggerendo l’introduzione dei pantaloni corti (modello bermuda) nel kit della divisa estiva per il personale viaggiante di tutti i bacini di Seta (Reggio, Modena e Piacenza, ndr)", spiega Luigi Sorrentino, segretario regionale della sigla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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