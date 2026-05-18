L' intesa che permetta di salvare la faccia | la proposta dell' Iran agli Usa per la fine della guerra
Nella nuova bozza di accordo inviata agli Stati Uniti tramite il Pakistan, l'Iran ha chiesto una lunga tregua articolata in più fasi e una definizione dell'eventuale intesa con modalità che permettano di "salvare la faccia". Teheran, poi, ha proposto una riapertura graduale e sicura dello Stretto di Hormuz, con Pakistan e Oman come garanti in caso di tensioni. Infine l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Il materiale fin qui arricchito, poi, potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Usa. Al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi, Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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