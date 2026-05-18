L' intesa che permetta di salvare la faccia | la proposta dell' Iran agli Usa per la fine della guerra

Da iltempo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella nuova bozza di accordo inviata agli Stati Uniti tramite il Pakistan, l'Iran ha chiesto una lunga tregua articolata in più fasi e una definizione dell'eventuale intesa con modalità che permettano di "salvare la faccia". Teheran, poi, ha proposto una riapertura graduale e sicura dello Stretto di Hormuz, con Pakistan e Oman come garanti in caso di tensioni. Infine l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Il materiale fin qui arricchito, poi, potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Usa. Al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi, Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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