Nella nuova bozza di accordo inviata agli Stati Uniti tramite il Pakistan, l'Iran ha chiesto una lunga tregua articolata in più fasi e una definizione dell'eventuale intesa con modalità che permettano di "salvare la faccia". Teheran, poi, ha proposto una riapertura graduale e sicura dello Stretto di Hormuz, con Pakistan e Oman come garanti in caso di tensioni. Infine l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Il materiale fin qui arricchito, poi, potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Usa. Al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi, Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'intesa che permetta di "salvare la faccia”: la proposta dell'Iran agli Usa per la fine della guerra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

L’Iran ha inviato la risposta alla proposta Usa: «Fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima» – La direttaTappa a sorpresa nelle trattative per chiudere la guerra con l’Iran, con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump,...

Leggi anche: L'Iran chiede agli Usa la fine della guerra. La chiusura di Hormuz soffoca l'economia

Usa e Iran: la replica di Teheran apre la strada a un'intesa temporanea su HormuzTeheran invia una risposta articolata alla proposta americana, privilegiando la cessazione delle ostilità e la graduale riapertura dello Stretto di Hormuz piuttosto che impegni immediati sul nucleare ... notizie.it

Iran-Usa, Hormuz, uranio e fondi congelati fanno saltare l’intesa: ecco i tre nodi che bloccano il negoziatoGli Stati Uniti volevano la riapertura immediata di Hormuz e una svolta sull’uranio arricchito, l’Iran ha chiesto fondi sbloccati e risarcimenti Nessuna intesa dopo oltre venti ore di negoziato. I ... affaritaliani.it