Sodano non si permetta di umiliare i miei elettori | Di Rosa alza il muro e blinda l’accordo con Alonge

Notizia in breve

Il candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, ha risposto con durezza alle dichiarazioni di un rivale che aveva chiesto scusa agli elettori di Di Rosa. Di Rosa ha definito le parole come una grave offesa verso i suoi sostenitori, invitando l’altro candidato a non umiliare i suoi elettori. La tensione tra i due si è intensificata nel clima già acceso del ballottaggio.