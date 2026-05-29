Sodano non si permetta di umiliare i miei elettori | Di Rosa alza il muro e blinda l’accordo con Alonge
Il candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, ha risposto con durezza alle dichiarazioni di un rivale che aveva chiesto scusa agli elettori di Di Rosa. Di Rosa ha definito le parole come una grave offesa verso i suoi sostenitori, invitando l’altro candidato a non umiliare i suoi elettori. La tensione tra i due si è intensificata nel clima già acceso del ballottaggio.
Sempre più in fiamme. Lo è il clima politico verso il ballottaggio di Agrigento. Giuseppe Di Rosa bolla le parole del candidato sindaco Michele Sodano (ha dichiarato di voler chiedere scusa agli elettori di Di Rosa ndr) non solo come un attacco personale, ma come una “gravissima offesa verso 3. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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