Un uomo di 55 anni è stato arrestato venerdì sera a Milano dopo aver ferito una vicina di casa con un coltello. I due si sono incrociati nel cortile di un edificio e, durante un alterco, l’uomo ha estratto un coltello e ha colpito la donna. La vittima è stata portata in ospedale con ferite da taglio e medicata sul posto.

Si sono incrociati nel cortile del palazzo. È stata la scintilla di uno screzio sfociato nel sangue. Un uomo di 55 anni è stato arrestato venerdì sera, a Milano, con l’accusa di lesioni per aver aggredito con un coltellino in pugno una vicina di casa. La donna – che per fortuna è rimasta ferita solo di striscio dai fendenti sferrati dal vicino – non sarebbe in gravi condizioni. Tutto è avvenuto nella tarda serata di venerdì in via Giambellino, periferia sud della metropoli. Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori intervenuti sul posto, a far scoppiare la lite sarebbe stato un incrocio fortuito tra i due - probabilmente per vecchie ruggini - in una zona comune del condominio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si incrociano in cortile, scoppia la lite: 55enne accoltella la vicina

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