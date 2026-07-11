In un cortile nel quartiere Giambellino, un uomo di 55 anni ha estratto un coltello e ha ferito una vicina durante un alterco. La lite è scoppiata tra i due e si è conclusa con l’aggressione. La donna è stata colpita, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. L’uomo è stato fermato dalla polizia poco dopo.

Milano – Un uomo di 55 anni è stato arrestato, a Milano, per aver aggredito con un coltellino una vicina di casa ferendola. La donna, stando a quanto emerso, non sarebbe in gravi condizioni. È accaduto ieri sera in via Giambellino, nella zona sud della metropoli, quando i due si sono incrociati in cortile. L’aggressione . Tra loro, per futili motivi, sarebbe scoppiata una lite durante la quale l'uomo ha estratto un coltellino e ha colpito lei, una 45enne egiziana, alle braccia e all'addome, di striscio. Trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico la donna non è grave. La Polizia, giunta sul posto, ha rintracciato l'abitazione del presunto aggressore, in una scala a fianco, e lo ha arrestato sequestrando anche il coltellino usato per il ferimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giambellino, si incrociano in cortile e scoppia la lite: 55enne estrae la lama e accoltella la vicina

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