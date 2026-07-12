Una banda criminale è stata smantellata a Roma, accusata di aver truffato imprenditori fingendosi funzionari dello Ior. I Carabinieri, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza del giudice per arrestare alcuni membri del gruppo. Le indagini hanno accertato che i membri del gruppo si presentavano come funzionari dell'istituto bancario per ottenere denaro o informazioni dagli imprenditori. Gli arresti sono stati effettuati in diverse località.

Si fingevano funzionari dello Ior per truffare imprenditori: su delega della Procura di Roma i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip che dispone misure cautelari nei confronti di tre uomini di età compresa tra i 57 e i 73 anni, gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, sostituzione di persona, tentati furti e falsificazione di atti, commessi nel periodo compreso tra gennaio 2023 e fine luglio 2024, principalmente a Roma e provincia, ma anche in varie altre regioni d’Italia. Il vertice operativo della banda era composto da uomini della “vecchia guardia” della malavita romana, tra cui alcuni ultrasettantenni e un ottantenne, con precedenti penali e condanne risalenti addirittura a fine anni ’60 e primi anni ’70. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Roma, si fingevano funzionari Ior per truffare imprenditori: smantellata banda criminale

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