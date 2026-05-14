Lesmo si fingono carabinieri per truffare una coppa di anziani | smascherati

A Lesmo, alcuni truffatori si sono spacciati per ufficiali dei carabinieri, contattando anziani con una telefonata per ingannarli. Durante la conversazione, hanno affermato che l’auto di uno di loro era coinvolta in una rapina in gioielleria e hanno cercato di ottenere informazioni personali. La truffa è stata scoperta e contrastata, ma i dettagli sui responsabili non sono ancora noti.

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