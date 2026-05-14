Lesmo si fingono carabinieri per truffare una coppa di anziani | smascherati

Da ilgiorno.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lesmo, alcuni truffatori si sono spacciati per ufficiali dei carabinieri, contattando anziani con una telefonata per ingannarli. Durante la conversazione, hanno affermato che l’auto di uno di loro era coinvolta in una rapina in gioielleria e hanno cercato di ottenere informazioni personali. La truffa è stata scoperta e contrastata, ma i dettagli sui responsabili non sono ancora noti.

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Lesmo (Monza Brianza) – "Sono il maresciallo dei carabinieri di Monza. La situazione è molto grave, attenzione: la vostra automobile è stata coinvolta in una rapin a in gioielleria". Sconcerto all'altro capo del telefono, tentativi immediati di negare, di assicurare che no, non era proprio possibile. "Siamo solo due anziani.". È l'ultima trovata dei truffatori. Fingersi carabinieri, utilizzare il numero vero dell'Arma e sostenere che la macchina della vittima è stata vista sulla scena di un crimine. Con una spiegazione: "La targa è stata clonata". A cui segue la richiesta di mostrare i propri gioielli per un confronto. Ma stavolta è andata male.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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