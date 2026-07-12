Si fa male nel sottopasso | Nessuno è responsabile

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una persona si è infortunata in un sottopasso ferroviario e ha presentato ricorso contro la decisione di non ricevere risarcimenti, ma anche in secondo grado la richiesta è stata respinta. Il giudice ha stabilito che il sottopasso non ha un proprietario e quindi non ci sono responsabilità da parte di nessuno. La caduta si è verificata senza che ci siano state mancanze evidenti nella manutenzione.

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Sottopasso senza padrone, niente risarcimento: inciampa e perde anche in appello. Cadere è già una sfortuna. Ma se succede in un sottopasso ferroviario, la beffa può diventare doppia: prima le lesioni, poi il rischio di non riuscire a capire chi debba rispondere della manutenzione. È accaduto a un 45enne di Porto Recanati, finito a terra dopo essere inciampato su una mattonella sporgente nel sottopasso di via Montecatini. Ha chiesto i danni, ma ha perso sia davanti al Tribunale di Macerata sia davanti alla Corte d’Appello di Ancona. L’incidente risale al 19 maggio 2019. Erano circa le 19.30 quando l’uomo stava attraversando a piedi il passaggio sotto la ferrovia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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