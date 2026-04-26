Juventus a San Siro nessuno si fa male | finisce 0-0

Nella sfida tra Milan e Juventus disputata a San Siro, il risultato finale è stato uno 0-0. La Juventus è entrata in campo con una buona determinazione, controllando il gioco fin dai primi minuti. Nessuno dei due team è riuscito a segnare, e la partita si è conclusa senza infortuni o incidenti. La gara si è conclusa senza gol, mantenendo invariato il punteggio fino al fischio finale.

Milan – Juventus finisce 0-0. La Juventus scende in camp o al Meazza con una personalità spiccata, prendendo in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti. La squadra di Spalletti occupa stabilmente la metà campo offensiva, cercando varchi in una difesa rossonera però molto attenta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, a San Siro nessuno si fa male: finisce 0-0 #MOMENTI di Milan-Parma 0-1: Addio sogno scudetto Notizie correlate Milan e Juventus non si fanno male: a San Siro finisce 0-0 nella noiaMilano, 27 aprile 2026 - Finisce a reti bianche il posticipo del trentaquattresimo turno di Serie A tra Milan e Juventus. Leggi anche: A San Siro si gioca a tennis: Milan-Juventus finisce 1-6 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan-Juve, San Siro verso il tutto esaurito. Gullit premiato nel prepartita; Milan-Juve si gioca tutta la settimana… su Juventus Play!; A San Siro si gioca a tennis: Milan-Juventus finisce 1-6; Milan e Juventus sempre più vicine alla Champions: domenica sfida a San Siro. Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions ... fanpage.it Milan-Juventus 0-0, gli highlights: a San Siro prevale la prudenzaA sorpresa anche il numero uno del Milan sarà presente in tribuna a San Siro per assistere al big match di questa sera. Venerdì scorso a Milanello si erano presentati per seguire l'allenamento dei ... sport.sky.it Pareggio a reti bianche a San Siro: ora Conte è a +2 su Allegri e a +5 su Spalletti - facebook.com facebook UN PUNTO A TESTA PER MILAN E JUVE Finisce 0-0 a San Siro con qualche occasione da rete vanificata dai portieri, un gol annullato per fuorigioco e una traversa. Milan al terzo posto a quota 67 a +3 proprio dai bianconeri, che a loro volta rimangono x.com