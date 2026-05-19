Si fa male in palestra a 12 anni chiede i danni alla scuola Il Tribunale dà torto allo studente | se cade da solo durante gli esercizi l’istituto non è responsabile
Uno studente di 12 anni si è infortunato mentre praticava esercizi di pallacanestro in palestra e ha chiesto un risarcimento alla scuola. Il tribunale ha respinto la richiesta, affermando che la caduta è avvenuta durante un'attività sportiva e che questa rappresenta un rischio normale. Secondo la sentenza, né l’istituto né l’insegnante sono ritenuti responsabili perché non hanno violato il dovere di vigilanza. La decisione si basa sulla considerazione che l’incidente si è verificato nel corso di un’attività di routine.
Uno studente cadeva durante gli esercizi di pallacanestro. Il giudice ha stabilito che l'evento rientra nel rischio normale dell'attività sportiva e che né l'istituto né l'insegnante hanno violato il dovere di vigilanza. Ecco cosa è stato deciso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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