Un uomo, poche ore dopo essere stato arrestato per tentato furto e rilasciato con divieto di dimora a Milano, ha aggredito una ragazza di 22 anni sulla banchina della stazione Duomo del metrò. La vittima ha riportato uno sfregio al volto. L'uomo ha dichiarato di aver subito insulti e di essersi ferito da sola, ma questa versione non è stata confermata dagli investigatori. L'aggressione è avvenuta dopo che la ragazza lo aveva semplicemente osservato.

Era stato ammanettato non più tardi di dodici ore prima per tentato furto. Rimesso in libertà dopo la direttissima con divieto di dimora a Milano, ha sfregiato una ragazza di 22 anni sulla banchina della stazione Duomo del metrò per il solo fatto di averlo guardato. E ieri, in carcere, ha insistito: “Sono io la vittima”. Il sangue a terra? “Era il mio, non il suo ”. E lo squarcio sulla guancia della ragazza, secondo lui, se lo sarebbe procurato “da sola con la fibbia della borsa”. La sua fuga? “Mi sentivo svenire”. Versione non credibile. Peccato sia una versione completamente diversa dalla ricostruzione emersa dal racconto a verbale di Fatima, la ventiduenne aggredita, dai referti medici e dalle indagini della polizia locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sfregio alla 22enne in metrò, la versione inverosimile di Saidi: “Mi ha insultato e si è ferita da sola”

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