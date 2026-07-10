Una ragazza di 22 anni ha raccontato di aver pensato di morire dopo essere stata sfregiata da un uomo sulla banchina della metropolitana Duomo. La vittima ha spiegato di aver detto all’aggressore di non averlo guardato, ma lui le ha comunque sferrato un colpo. Dopo l’aggressione, ha riferito di non riuscire più a vedere e di essere stata soffocata dal sangue. È stata dimessa dal Policlinico e ha reso dichiarazioni alla polizia.

Milano, 10 luglio 2026 – " Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare ". Ecco le parole che la ventiduenne marocchina sfregiata giovedì pomeriggio sulla banchina della metropolitana Duomo ha messo a verbale coi ghisa, dopo essere stata dimessa dal Policlinico. "Alle 14:30 circa, mi recavo in piazza Duomo per fare una passeggiata e, nella circostanza, incontravo per caso una ragazza marocchina conosciuta circa un mese addietro, di nome A., in compagnia di suoi amici, anch'essi di nazionalità marocchina. Decidevo di fare un giro con loro per i negozi del centro". Con gli amici in metrò. "Terminata la passeggiata, ci recavamo tutti alla stazione della metropolitana 3, linea gialla, per tornare ciascuno a casa propria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Parla la ragazza sfregiata in metrò da Mohammed Saidi: “Ho pensato di morire. Gli ho detto che non lo stavo guardando, ma lui mi ha colpita”

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