Mohammed Saidi, 27enne algerino, è ancora in carcere dopo essere stato arrestato dalla Polizia locale. L’uomo, accusato di aver ferito con un coltello una ragazza alla fermata Duomo a Milano, si è difeso dicendo che la ragazza si era ferita da sola e che lui era una vittima. Il giudice ha convalidato l’arresto, definendo Saidi come pericoloso socialmente.

Resta in cella Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla Polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropo a Milano. Il gip Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Da quanto si è saputo del provvedimento, il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. A quanto si... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Saidi ribalta i fatti: "La ragazza si è ferita da sola, io una vittima". Ma il gip convalida l'arresto: "Pericolosità sociale"

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