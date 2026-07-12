Sfida al New York Times | Trump contro i cronisti per lo scoop sul suo aereo

Da repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro giornalisti del New York Times sono state chiamate davanti al gran giurì per testimoniare sulla fuga di notizie riguardanti le vulnerabilità di sicurezza del nuovo aereo presidenziale. Le testate hanno rivelato dettagli sulla sicurezza del velivolo, che sono stati oggetto di discussione legale. Trump ha contestato pubblicamente le rivelazioni, definendole una sfida ai giornalisti. La vicenda riguarda le indagini sulla divulgazione di informazioni riservate e sulla sicurezza del velivolo.

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Convocate davanti al gran giurì quattro firme del quotidiano, hanno rivelato le falle di sicurezza del nuovo jet presidenziale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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