Sfida al New York Times | Trump contro i cronisti per lo scoop sul suo aereo

Notizia in breve

Quattro giornalisti del New York Times sono state chiamate davanti al gran giurì per testimoniare sulla fuga di notizie riguardanti le vulnerabilità di sicurezza del nuovo aereo presidenziale. Le testate hanno rivelato dettagli sulla sicurezza del velivolo, che sono stati oggetto di discussione legale. Trump ha contestato pubblicamente le rivelazioni, definendole una sfida ai giornalisti. La vicenda riguarda le indagini sulla divulgazione di informazioni riservate e sulla sicurezza del velivolo.