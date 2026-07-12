Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, portando a cinque i Slam vinti su sette finali disputate. La finale si è conclusa in quattro set contro Alexander Zverev, all’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Tra gli altri Slam conquistati da Sinner ci sono Melbourne 2024 e altri tre titoli. La vittoria a Wimbledon si aggiunge ai successi ottenuti in precedenza, consolidando la sua presenza tra i vincitori di grandi tornei del circuito.

E siamo a cinque Slam, su sette finali disputate. Jannik Sinner alza al cielo di Londra, per il secondo anno consecutivo, il trofeo di Wimbledon. Trionfa all’All England Lawn Tennis and Croquet Club battendo in quattro set Alexander Zverev al termine di una finale per niente scontata. Per il terzo anno di fila il numero 1 al mondo vince almeno un titolo dello Slam, il quinto in assoluto, risalendo all’Australian Open 2024. Sembra passata una vita: ai tempi era un’impresa, ora una vittoria Major quasi sembra un atto dovuto. Tanto Sinner ha abituato bene i tifosi italiani, e il mondo del tennis in generale. Con questa vittoria londinese, inoltre, Jannik supera Courier e Vilas, in termini di Slam portati a casa, aggancia Borotra e Trabert e si porta a due trofei di distanza dal grande rivale Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sette finali, 5 trionfi: gli Slam conquistati da Sinner, da Melbourne 2024 a Wimbledon 2026

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LE PAROLE DI JANNIK SINNER DURANTE LA PREMIAZIONE A WIMBLEDON DOPO LA VITTORIA CONTRO ZVEREV

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