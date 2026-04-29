Dopo l'ultima riunione del Consiglio Federale, il tentativo di ripescaggio in Serie C per il club Milan Futuro si complica ulteriormente. La questione riguarda anche i giocatori Kosti e Cissè, il cui ruolo e gestione sono al centro delle discussioni. La possibilità di ottenere il ripescaggio appare sempre più remota, mentre le decisioni ufficiali continuano a influenzare il percorso della squadra.

Si è svolta pochi giorni fa la riunione del Consiglio Federale. Come riportato dal sito di Sky Sport, i consiglieri hanno approvato la proposta di modifica dell’art.49 delle Noif avanzata dalla Lega B e dalla Lega Pro e arrivano notizie non positive per il Milan Futuro. È cambiato, infatti, l'ordine per gli eventuali ripescaggi in Serie C. Ecco i dettagli: Eventuale seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D (nel caso, il Milan Futuro). Di fatto, il Milan Futuro si trova all'ultimo posto per quanto riguarda un eventuale ripescaggio, lasciando un possibile ritorno in Serie C, praticamente solo a un'eventuale vittoria dei playoff in Serie D (opzione complessa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, ripescaggio in Serie C sempre più difficile. Come gestire i Kosti? e i Cissè?

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